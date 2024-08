Carrarese beffata nel finale: la Cremonese vince 1-0 su rigore

La Carrarese esce sconfitta in trasferta contro la Cremonese dopo una gara equilibrata e combattuta, decisa da un rigore nel finale. Nel primo tempo, entrambe le squadre creano occasioni pericolose: la Cremonese si rende subito minacciosa con De Luca e Bonazzoli, mentre i toscani colpiscono un palo clamoroso con Cicconi al 38’.

Nella ripresa, la Cremonese aumenta la pressione e va vicina al gol con Johnsen, che prima trova la risposta di Bleve e poi colpisce il palo. La Carrarese prova a reagire con un tiro insidioso di Finotto, ma la partita sembra destinata al pareggio fino all’86’, quando un fallo di Illanes su Johnsen in area causa rigore e espulsione. Vazquez non sbaglia dal dischetto e regala la vittoria ai grigiorossi.

Nonostante l’impegno e alcune buone occasioni, la Carrarese torna a casa a mani vuote, lasciando spazio ai rimpianti per un risultato che, fino a pochi minuti dalla fine, sembrava alla portata.

Cremonese-Carrarese 1-0

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Antov (90+2′ Lochoshvili), Ravanelli, Bianchetti; Barbieri (69′ Zanimacchia), Pickel, Castagnetti, Vandeputte (46′ Johnsen), Sernicola; Bonazzoli (46′ Vazquez), De Luca (69′ Nasti). All. Stroppa.

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Imperiale, Illanes; Zanon, Capezzi (89′ Capello), Schiavi (77′ Giovane), Cicconi (77′ Belloni); Panico, Zuelli (61′ Palmieri); Finotto (89′ Cerri). All. Calabro.

Arbitro: Ghersini di Genova (Assistenti: Vigile di Cosenza e Belsanti di Bari). IV ufficiale: Cappai di Cagliari. Var: Maggioni di Lecco, aVar: Minelli di Varese.

Note: Pickel (CRE) espulso al termine della gara per doppia ammonizione Ammoniti: 11′ Pickel (CRE), 23′ Capezzi (CAR), 26′ Illanes (CAR). Espulsi: 86′ Illanes (CAR)

Reti: 88′ rig. Vazquez (CRE)

Highlights

Mister Calabro in sala stampa