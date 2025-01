I calciatori scelti dallo Staff Tecnico per il posticipo con la Carrarese

Breve rifinitura per il Pisa Sporting Club che questa mattina ha concluso sul prato della Cetilar Arena la preparazione in vista della sfida con la Carrarese in programma questa sera (ore 20.30) a conclusione del 21esimo turno del campionato Cadetto.

Al termine della seduta lo Staff Tecnico nerazzurro ha ufficializzato la lista dei convocati per il match:

# 1 – Nicolas ANDRADE

# 3 – Samuele ANGORI

# 4 – Antonio CARACCIOLO

# 5 – Simone CANESTRELLI

# 6 – Marius MARIN

# 7 – Jan MLAKAR

# 8 – Malthe HOJHOLT

# 9 – Nicholas BONFANTI

# 11 – Matteo TRAMONI

# 13 – Christian SUSSI

# 15 – Idrissa TOURE’

# 17 – Adrian RUS

# 22 – Leonardo LORIA

# 28 – Oliver ABILDGAARD

# 30 – Alessandro ARENA

# 32 – Stefano MOREO

# 33 – Arturo CALABRESI

# 36 – Gabriele PICCININI

# 45 – Alexander LIND

# 47 – Adrian SEMPER

# 74 – Zan JEVSENAK

# 80 – Olimpiu MORUTAN

# 94 – Giovanni BONFANTI