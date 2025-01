Pianese bella e cinica: espugnata Campobasso per 2-0

Primo successo per Formisano alla guida delle zebrette. I super gol di Odjer e Mignani regalano tre punti agli amiatini

CAMPOBASSO (3-4-3): Forte F.; Mancini (1’ st. Bigonzoni), Benassai, Calabrese; Morelli, Scorza (28’ st. D’angelo), Pellitteri (28’ st. Prezioso), Pierno; Di Stefano, Di Nardo (28’ st. Spalluto), Bifulco (1’ st. Forte R.). A disposizione: Neri, Celesia, Mondonico, Lombari, Serra. Allenatore: Braglia

PIANESE (3-5-2): Boer; Polidori, Indragoli, Masetti (31’ st. Ercolani); Da Pozzo (31’ st. Frey), Odjer, Proietto, Simeoni (31’ st. Colombo), Nicoli; Mignani, Falleni (13’ st. Nardi). A disposizione: Filippis, Reali A., Mastropietro, Chesti, Spinosa, Barbetti. Allenatore: Formisano.

ARBITRO: Aleksandar Djurdjevic di Trieste (Boggiani-Cardinali; IV ufficiale: Iheukwumere de L’Aquila)

MARCATORI: 22’ pt. Odjer (P); 51’ st. Mignani (P)

AMMONITI: Calabrese, Polidori, Morelli, Indragoli, Nicoli, Ercolani, Mignani.

ESPULSI: Bigonzoni, Benassai.

NOTE: Recupero: 2’, 6’; Angoli: 5-1;

Torna al clean sheet e alla vittoria la Pianese, che espugna il Molinari di Campobasso grazie al super gol di Odjer e alla freddezza di Mignani. La squadra di Formisano parte bene, dimostrando solidità e concedendo pochi spazi alle bocche da fuoco avversarie. Bene anche i nuovi arrivati, con Masetti, lanciato dal 1’, che ha dato prova di essersi già calato nella realtà amiatina. Adesso, per la squadra di Formisano, ci sarà il meritato riposo prima di tornare al lavoro in vista della sfida casalinga contro il Pescara.

Pronti, via, ed è Boer che si prende le luci della ribalta fermando Bifulco lanciato a rete. Si rimane sullo 0-0. I bianconeri provano a replicare, ma non trovano il varco giusto. Dopo una fase di stallo, è il lampo di Odjer che illumina l’Avicor Molinari Stadium: il numero 11 ghanese raccoglie un pallone vagante e, da 25 metri, scaglia un bolide imparabile per Forte. È 0-1 per gli ospiti. Alla mezz’ora è ancora la formazione amiatina a essere pericolosa: Simeoni scambia con Mignani, che, da pochi metri, non riesce a dare sufficiente forza alla sfera, facile preda del portiere avversario. Pianese ancora avanti al 41’ con il colpo di testa di Da Pozzo, bloccato però dall’estremo difensore dei padroni di casa. Il primo tempo termina con le zebrette avanti di una rete a zero.

Al ritorno dagli spogliatoi, i molisani provano a prendere in mano il pallino del gioco. La Pianese si difende bene, senza rinunciare alle sortite offensive affidate al tandem Falleni-Mignani. All’11’ del secondo tempo il Campobasso ci prova con la conclusione di Di Stefano, ma la palla termina alta. Al quarto d’ora è di nuovo Boer decisivo con una parata ai limiti del miracoloso sul colpo di testa da distanza ravvicinata di Di Stefano. Al 19’ la Pianese è vicina al raddoppio con Da Pozzo, che si incunea in area e calcia. Sul suo tiro, la difesa respinge sui piedi di Simeoni, che col destro sfiora l’incrocio dei pali. Poco dopo, il subentrato Bigonzoni entra nella storia del match in negativo rifilando un calcione a Nardi. L’arbitro non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso. Col passare dei minuti, i bianconeri provano a gestire il possesso palla, approfittando anche dell’uomo in più. Nel finale i “lupi” tentano di assediare i toscani, ma la difesa, insieme a un sempre attento Boer, respinge ogni assalto. Nei minuti conclusivi, i rossoblù finiscono addirittura in 9, complice l’espulsione per somma di ammonizioni di Benassai. A chiudere definitivamente i conti è la rete al 51’ del secondo tempo di bomber Mignani, che con un numero supera il difensore e, a tu per tu con Forte, non sbaglia. È il colpo del 2-0, che chiude di fatto la contesa. Torna a vincere, dopo due mesi, la Pianese, che si porta a casa tre punti di importanza capitale.

