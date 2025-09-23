Posted on by

Torino-Pisa, arbitra Pezzuto

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
ai
Sedicesimi
di
Finale
della
Coppa
Italia
Frecciarossa.
Questi
i
designati
per
la
gara
Torino-Pisa
in
programma
giovedì
25
settembre
2025
(ore
21.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”


Arbitro.
Ivano
Pezzuto
(Lecce)


Assistente.
Marco
Trinchieri
(Milano)


Assistente.
Mattia
Politi
(Lecce)


Ufficiale.
Gianluca
Manganiello
(Pinerolo)

Var.
Manuel
Volpi
(Arezzo)

Avar.
Valerio
Marini
(Roma
1)