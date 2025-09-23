Torino-Pisa, arbitra Pezzuto

Il
Responsabile
della
CAN
Serie
A
e
B
Gianluca
Rocchi
ha
ufficializzato
le
designazioni
arbitrali
relative
ai
Sedicesimi
di
Finale
della
Coppa
Italia
Frecciarossa.
Questi
i
designati
per
la
gara
Torino-Pisa
in
programma
giovedì
25
settembre
2025
(ore
21.00)
allo
Stadio
Olimpico
“Grande
Torino”
Arbitro.
Ivano
Pezzuto
(Lecce)
1°
Assistente.
Marco
Trinchieri
(Milano)
2°
Assistente.
Mattia
Politi
(Lecce)
4°
Ufficiale.
Gianluca
Manganiello
(Pinerolo)
Var.
Manuel
Volpi
(Arezzo)
Avar.
Valerio
Marini
(Roma
1)