Pisa-Empoli, i convocati

Sono 24 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Paolo Bianco per la gara Pisa-Empoli in programma domani (ore 18.00) alla Cetilar Arena e valida per i Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa
# 1 – Adrian SEMPER
# 2 – Rosen BOZHINOV
# 4 – Antonio CARACCIOLO
# 5 – Simone CANESTRELLI
# 7 – Mehdi LERIS
# 9 – Henrik MEISTER
# 10 – Matteo TRAMONI
# 11 – Ichem FERRAH
# 12 – Ante VUKOVIC
# 13 – Andrea PRIMASSO
# 14 – Felipe LOYOLA
# 16 – Louis BUFFON
# 17 – Emanuele RAO
# 19 – Tomas ESTEVES
# 21 – Isak VURAL
# 22 – Leonardo LORIA
# 23 – Tommaso MARRAS
# 27 – Jeremy MBAMBI
# 29 – Jacopo FROSALI
# 32 – Stefano MOREO
# 33 – Arturo CALABRESI
# 36 – Gabriele PICCININI
# 55 – Giuseppe LEONE
# 72 – Simone ZANON
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