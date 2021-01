Sabato su Rete 4, Vannino Vannucci: “Pensa in grande”!

Farà tappa da Vannucci Piante, la trasmissione di Rete 4, “Pensa in grande”, in onda sabato 23 Gennaio alle ore 15:30 e in replica lunedì 25 dopo la trasmissione di Nicola Porro. Il programma, che propone i ritratti di grandi imprenditori italiani, sarà una straordinaria vetrina per l’azienda di Piuvica, ma anche per Pistoia e la Pistoiese. Nel racconto si potrà scoprire l’anima più intima di Vannino Vannucci, il pensiero che lo ispira, i sentimenti e gli aspetti umani che si celano dietro il suo volto pubblico. All’interno del programma sarà trasmessa anche una intervista ad Orazio Ferrari, presidente della Pistoiese, vale a dire la società calcistica che Vannucci Piante sponsorizza da ben 27 anni. L’idea vincente del programma è quella di far conoscere imprese come la Vannucci Piante, piene di talento e coraggio, e di far scoprire quale sia la chiave del loro successo. Storie raccontate in prima persona da chi, come Vannucci, sa innovare e investire, contribuendo all’affermazione del Made in Italy anche oltre i confini nazionali. Un programma, dunque, che fa conoscere i grandi imprenditori italiani.

Sarà molto interessante andare a scoprire come Rachele Restivo, che conduce magistralmente il programma, e la regia cinematografica di Roberto Burchielli, entrino da Vannucci Piante per narrare una saga familiare lunga oltre ottanta anni e il filo rosso che collega nel tempo le generazioni. Più che ad una trasmissione televisiva assisteremo ad un docu-film in cui potremo ammirare in modo del tutto inedito una realtà sempre coniugata al profondo legame con il territorio e ad uno spirito pionieristico che la porta ad affrontare sempre nuove frontiere. La puntata sulla Vannucci Piante giunge dopo quelle dedicate alla famiglia Nonino, a Brazzale, a Lamborghini, ai gioielli Chantecler, ai Monini, a Riva, a Elisabetta Franchi e al pastificio Di Martino. Insomma un parterre davvero rimarchevole. Significativo il promo della trasmissione che vede apparire in primo piano Vannino Vannucci, che “fa squadra” non appena è affiancato dai suoi più stretti collaboratori, che in coro pronunciano il motto: “Più piante, più vita”. E ciò avvalora anche l’iniziativa ‘green’ intrapresa con la Pistoiese, ovvero di piantare un albero ad ogni goal casalingo degli orange. Oltre ad una successione di riprese da drone e a terra di coltivazioni e paesaggi urbani, compaiono nel programma le testimonianze di ospiti, collaboratori e dipendenti della Vannucci Piante. insomma l’ossatura di questo vero e proprio gioiello della provincia italiana. Una trasmissione davvero da non perdere, un grande orgoglio per Pistoia e la Pistoiese, che si complimenta vivamente con il suo fedelissimo e grande sponsor.