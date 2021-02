La Pistoiese si congratula con Gabriele Gravina

La Us Pistoiese 1921 si complimenta vivamente con Gabriele Gravina per la sua riconferma alla guida della Federazione Italiana Giuoco Calcio, avvenuta oggi a Roma. Questo club è pronto a giocare: ‘La Partita per il futuro’, come recita il titolo della piattaforma programmatica della riconfermata governance ed è pronta a cogliere la rielezione di Gravina come un primo segnale di ripartenza. La Us Pistoiese 1921 non si è tirata indietro, facendo in questi mesi tanti sacrifici, insieme al resto del mondo del calcio, a fianco della Figc e del suo Presidente.

Nella foto: il presidente Gravina con il numero uno della Pistoiese sul palco del Memorial Vannucci.