Pro Sesto – Pistoiese. Seguite qui le fasi principali

Tra poco scendono in campo Pro – Sesto e Pistoiese. Gara tutta da seguire!

Pistoiese in tenuta completamente arancione. La squadra si Riolfo si presenta molto incerottata: mancano all’appello: Simonetti (squalificato), Chinellato, Valiani e Romagnoli (infortunati). Recuperato Solerio non al meglio.

Formazioni.

Pro Sesto:

22. Livieri, 3 Maldini, 6 Di Mummo, 19 Caverzasi, 28 Maffei, 29 Marchesi, 32 Franco, 34 Magonara, 35 D’Amico, 36 Ruggiero, 37 Sala.

Pistoiese:

1 Perucchini, 2 Pezzi, 4 Cerretelli, 6 Salvi, 8 Spinozzi, 11 Pierozzi, 13 Solerio, 16 Momentè, 20 Stoppa, 21 Renzi, 31 Baldan.

Un minuto di raccoglimento per Bellugi.

9′ vantaggio Pro Sesto in vantaggio su punizione di Franco dal limite. Per fallo di Solerio anche ammonito, in quale devia di testa la traiettoria sul tiro di punizione.

10′ pareggio arancione di testa di Solerio sul palo lontano su angolo di Cerretelli.

31′ Renzi conquista una punizione dal limite. Stoppa calcia alto.

45′ su una palla in uscita persa dalla Pistoiese, la Pro Sesto entra in area in superiorità numerica ma l’azione sfuma.

Un primo tempo con poche emozioni, la posta pesa come un macigno. Risultato giusto all’intervallo.

SECONDO TEMPO

Fuori Solerio e Stoppa dentro Maurizi e Simonti.

9′ grande azione della Pro Sesto con D’Amico che approfitta di un velo e supera Perucchini con un fendente da centro area.

La squadra arancione di nuovo in difficoltà e accusa la seconda mazzata.

25′ rigore per la Pro Sesto. Fallo di Spinozzi su Sala. Sbaglia dal dischetto Franco che calcia alle stelle.

39′ paratona di Livieri su punizione di Cerretelli. È proprio un momentaccio.

41′ in contropiede Sala si presenta da solo in area ma Baldan con un recupero prodigioso salva.

5 minuti di recupero.

Al 95′ su apertura di Renzi, Simonti calcia in porta e Livieri devia in angolo. Sul tiro dalla bandierina anche per Perucchini va in area. Calcia Cerretelli e con un colpo di testa perentorio di Baldan pareggia il conto.

Finisce 2-2 un risultato anche per come raggiunto di fondamentale importanza.

RETI: Franco 8’, Solerio 10’, D’Amico 52’, Baldan 94’.

NOTE: angoli 9 a 4 per la Pro Sesto; ammoniti Solerio, Mutton, Spinozzi, Pezzi; recuperi 1’+5’

PRO SESTO CALCIO (4-3-3): Livieri; Maldini, Magonara, Caverzasi, Franco; Di Munno, Sala, Marchesi; D’Amico, Ruggiero (63′ Mutton), Maffei (81′ Cominetti) . A disposizione: Del Frate, Pecorini, Ntube, Bertoli, Miscioscia, Ngissah, Gualdi. All.: Parravicini

U.S.PISTOIESE 1921 (4-3-1-2): Perucchini; Pierozzi (87′ Rondinella), Baldan, Salvi, Solerio (46′ Simonti); Pezzi(cap.), Spinozzi (73′ Mal), Cerretelli; Stoppa (46′ Maurizi);Momentè (71′ Rovaglia), Renzi. A disposizione: Vivoli, Mazzarani, Varga, Cavalli, Giordano, Tempesti. All.: Riolfo.

ARBITRO Mattia Ubaldi di Roma 1 (assistenti Di Triveglio e Ravera; quarto ufficiale: D’Eusanio)