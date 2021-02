Tesserato l’attaccante Matteo Momenté

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Matteo Momentè, nato a Jesolo il 26 Febbraio 1987, svincolato, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 Giugno 2021. Per lui si tratta di un ritorno, avendo militato nella Pistoiese nella stagione 2018/19 da gennaio, quando collezionò 16 presenze condite da 4 reti. L’anno scorso l’attaccante ha militato nella Pianese fino a gennaio, quando è passato al Gozzano, realizzando 7 reti in 21 gare disputate. In carriera ha all’attivo 265 presenze, 64 reti e 10 assist nei professionisti.