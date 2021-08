Centro Coordinamento Club Arancioni, gli auguri della società

La nota della società

La Us Pistoiese 1921 apprende che il Centro di Coordinamento Club Arancioni ha rinnovato i propri organismi dirigenti. La società arancione prende atto con piacere che a guidare la storica organizzazione dei tifosi sia una donna e si congratula con la nuova presidente Lisetta Sforzi. La Us Pistoiese saluta il presidente uscente, Maurizio Desideri, ringraziandolo per il sostegno e il contributo di passione fornito in questi anni. A Lisetta e al nuovo consiglio del Centro Coordinamento Club Arancioni la società arancione rivolge un grosso in bocca al lupo e li invita a partecipare ad un incontro con la squadra da tenersi nei prossimi giorni.