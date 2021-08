Pertica, Martina, Renzi, Tramacere e Taverni vestiranno la maglia arancione

La Us Pistoiese1921 compie altri passi per la composizione della rosa a disposizione di mister David Sassarini in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali per la Stagione 2021/22 di Serie C. Hanno sottoscritto il contratto che li lega al Club fino al 30 Giugno 2022, i giocatori: Gianvito Pertica e Alessandro Martina (classe 2000) e Francesco Renzi (2001). I giovani: Cesare Tramacere e Lorenzo Taverni (2002), sono entrambi confermati con addestramento tecnico.

I profili

Gianvito Pertica, nato a Sannicardo di Bari, il 16 Marzo 2000, è un esterno con alle spalle due stagioni in Serie D (Caratese, Savona e Sassari) dove ha fatto registrare complessivamente 67 presenze due goal e tre assist. Può essere impiegato in entrambe le fasce, sia alto che basso. Calcisticamente è un prodotto del vivaio della Spal. Arriva a titolo definitivo.

Alessandro Martina, nato a Torchiarolo (Br) il 17 Febbraio 2000, è un difensore cresciuto nelle giovanili del Trapani che nella Stagione 2019/20 lo ha aggregato alla rosa della Prima Squadra in Serie B, mentre nella scorsa annata ha militato nel Siena in Serie D, facendo registrare 26 presenze, un goal e tre assist. Arriva a tiolo definitivo.

Francesco Renzi, nato a Firenze, 11 maggio 2001. Punta centrale, ben strutturata (185 cm., 73 chili) già in forza l’anno scorso alla Pistoiese, ma svincolato. In maglia arancione, nell’anno del suo debutto nei professionisti ha fatto registrare 12 presenze. In precedenza aveva fatto parte della Primavera dell’Udinese, dove come allenatore ha avuto mister Sassarini. Pure lui definitivo.

Falco Cesare Tramacere, nato il 22 luglio 2002 a San Miniato (centrocampista) e Lorenzo Taverni (difensore), nato il 10 settembre 2002 a Barga, sono due prodotti del vivaio arancione, che si sono distinti a livello giovanile.