“Noi siamo tornati, torna anche te”. Questo lo slogan della campagna abbonamenti del nuovo Siena per il campionato 2021-2022. La stagione della rinascita, la stagione della serie C.

Protagonisti sono i testimoni della storia bianconera: l’allenatore Alberto Gilardino che ha sposato la causa della Robur; Paolo Negro, ex difensore del Siena in serie A; il direttore sportivo Giorgio Perinetti, alla sua terza esperienza nella città del Palio; Andrea Causarano che dopo aver guidato gli staff sanitari di Juventus e Roma è tornato a casa, nella Società che lo ha visto medico sociale per oltre venti anni; Sandro Bencardino, il preparatore atletico delle storiche promozioni dei bianconeri.

Ognuno di loro interpreta una emozione, una sensibilità, una meta che è lo stesso racconto di passioni, sentimenti ed obiettivi dei tifosi del Siena. Un caleidoscopio di colori che abbracciano il glorioso passato e guardano al futuro in una promessa di lealtà, onore e fedeltà. Ora è il momento che questo affetto sia rinnovato e per questo il Siena aspetta i suoi tifosi allo stadio per una nuova dichiarazione di amore.

Quattro formule di abbonamento

La Società del Siena ha previsto quattro formule di abbonamento, dovute anche alla temporanea chiusura della gradinata a causa dei lavori di consolidamento previsti per legge. Per questo, la campagna abbonamenti riguarderà soltanto la Tribuna Coperta Nannini e la Curva Guasparri. Prevista anche la prelazione per i vecchi abbonati della stagione 2019-2020 che si terrà nei giorni di sabato 21 agosto e domenica 22 agosto, esclusivamente per la tribuna Nannini. Da lunedì 23 agosto vendita libera. E’ in via di definizione un accordo con la Oxford School di Siena al fine di creare un’area di animazione all’interno dello stadio per i bambini fino all’età di 11 anni. Infatti, grazie alla sottoscrizione dell’abbonamento Family riservato a coppie sposate oppure genitori con figli, sarà possibile trascorrere la domenica fra calcio, giochi e divertimento con uno sconto speciale. Prima della chiusura della Campagna abbonamenti, prevista l’11 settembre, la Società valuterà ulteriori pacchetti promozionali con le Contrade e l’Università. Già in programma, per chi sottoscrive il tagliando annuale in tribuna d’Onore, un pre-partita speciale: iniziative con conferenze culturali prima del match, a seguire il pranzo, quindi la partita ed il rinfresco nell’intervallo del match.

Le rivendite Ciaotickets

La vendita dei biglietti sarà gestita da Ciaotickets, questi i punti vendita a Siena:

– Tabaccheria Chiasso Largo, via Rinaldini 7 – 0577282162

– Siena Club Fedelissimi , via Mencattelli 11 0577236677

– Mcm, Via Marzi 6 – 057745483

– Tabaccheria Narghilè, via Aretina 6 – 0577285307

– Tabaccheria Scacciapensieri, via Orlandi 65 – 0577334040

– Tabaccheria Cartoleria Carnasciali, via Duccio di Boninsegna 29 – 0577 42068

– Tabaccheria Gerace Francesco, Piazza Giacomo Matteotti, 15 – 0577270918.

– Tabaccheria Pietrini, via Porsenna 81, Chiusi – 0578-226266.

– Tabaccheria La Radica, via Simone Martini 24 – 0577286156

I prezzi

INTERO RIDOTTO* UNDER 18** FAMILY*** ONORE Euro 1.000 Euro 800 Euro 800 CENTRALI Euro 350 Euro 280 Euro 280 LATERALI Euro 280 Euro 230 Euro 230 CURVA Euro 100 Euro 80 Euro 60 Euro 150

* Ridotto: donne, over 65.

** Under 18: da 7 anni compiuti fino a chi non ha compiuto 18 anni al momento della sottoscrizione .

*** Family: coniugi oppure due genitori con figlio dai sette anni a chi non ha compiuto 11 anni al momento della sottoscrizione. Per ogni figlio in più da sette anni a chi non ha compiuto 11 anni al momento della sottoscrizione è previsto un pagamento di 20 euro. Esempio: genitori e due figli da 7 anni gli 11 anni 170 euro.

Tribuna coperta e altri settori

La prelazione riguarda soltanto la tribuna coperta. Lunedì 23 agosto dalle ore 12 alle ore 14 saranno perfezionate le prelazioni e dopo le ore 14 inizierà la vendita libera.