Pistoiese vicina alla Serie C

La Us Pistoiese 1921 accoglie con grande soddisfazione quanto disposto in data odierna dal Collegio di Garanzia del Coni che apre la strada al ripescaggio della medesima in Serie C per la Stagione 2021/22. Nell’occasione si ringraziano gli avvocati Federico Menichini del Foro di Pisa e Federico Spinicci di quello di Pistoia che hanno assistito il nostro sodalizio. Questo è un giorno bellissimo per chi ama la Pistoiese. L’auspicio, a traguardo raggiunto, è che vi sia un crescente interesse verso i nostri colori! La Società intanto si metterà immediatamente all’opera in vista dell’imminente stagione sportiva che la vedrà di nuovo ai nastri di partenza tra i professionisti.