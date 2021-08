Disanto: “Entusiasta di questa maglia”

Francesco Disanto, attaccante del Siena, ai canali social della Robur ha detto: “Sono entusiasta di vestire la maglia bianconera. Stiamo lavorando tanto sin dai primi giorni, purtroppo il caldo non aiuta, ma ciò che conta è costruire un grande gruppo sacrificandoci tutti insieme per raggiungere gli obiettivi. La serie C? Un lusso”.

