Sottini, Moretti e D’Antoni sono giocatori della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive di tre calciatori classe 2002, che arrivano con la formula del prestito. Si tratta di Edoardo Sottini, che proprio oggi festeggia 19 anni, Lorenzo Moretti, provenienti dall’Inter e Riccardo D’Antoni dal Modena. Il loro contratto scadrà il 30 Giugno 2022.

I profili

EDOARDO SOTTINI

Nato a Brescia, il 18 Agosto 2002, arriva in prestito dall’Inter. Cresciuto con le giovanile della Cremonese, dall’età di quattordici anni militava nelle fila nerazzurre. Sinistro naturale, è un centrale difensivo, in possesso di ottima cifra tecnica e prestanza fisica. Nell’U18 di Andrea Zanchetta ha anche indossato la fascia di capitano. Nel settore giovanile dell’Inter vanta 51 presenze, 5 reti, un assist, anche 11 cartellini gialli e una espulsione per doppia ammonizione.

LORENZO MORETTI

Nato a Magenta, il 26 Febbraio 2002, pure lui giunge dall’Inter. Terzino destro di 187 centimetri, capace di proporsi in entrambe le fasi, ovvero assolvere sia compiti di copertura che di supporto al gioco offensivo. Per caratteristiche tecniche e fisiche, si può definire un prospetto da tenere d’occhio. Conta sedici presenze e due reti nelle selezioni Nazionali U17 E U 18. Nei campionati Primavera 1 dell’Inter ha fatto registrare 24 presenze, condite da un gol e due assist.

RICCARDO MARIA D’ANTONI

Nato a Vado Ligure il 5 Dicembre 2002. Si tratta di una punta centrale che, nonostante la giovane età, si è messa in mostra nel Vado, la squadra della sua città natale, dove è anche cresciuto calcisticamente, fino ad approdare in prima squadra dove conta 37 presenze e 8 reti in Serie D nei campionati 19/20 e 20/21. Quest’anno è atteso ad un salto di qualità.