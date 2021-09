Giovanili e Femminile: week end di partite

Risultati in chiaroscuro per le formazioni giovanili arancioni e per la squadra femminile di serie C. La Primavera 4 nella giornata di apertura del Girone B ha superato il San Marino Academy per 3-1, con una doppietta di Cenni e rete singola di Cellai. L’U17 è stata sconfitta dal Pontedera per 2-1. La rete arancione è di Lorenzo Cecchi. Più pesante il passivo degli U15 sempre contro il Pontedera che ha vinto per 4-0. Sconfitte pure le Orsette anch’esse contro il Pontedera allenato nientemeno che da Renzo Ulivieri in Coppa Italia. Il punteggio è stato di 2-1 con goal arancione realizzato dal neo acquisto Chiara Tinelli.