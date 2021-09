Serie C, risultati 5a giornata 21-22, classifica e prossimo turno

Continua la marcia a punteggio pieno del Padova che alla 5a giornata della Serie C girone A sbanca il campo della Pro Patria per 2-1.

Perde terreno, invece, la Pro Vercelli, fermata sull’1-1 dal Trento, che viene raggiunta in seconda piazza dall’Albinoleffe, 1-0 in casa della Giana Erminio.

Nel girone B della Serie C la Reggiana, 2-0 a Siena, e il Cesena, 1-0 a Olbia, raggiungono in vetta alla classifica il Pescara che, in casa, non va oltre l’1-1 con la Viterbese. Accorcia le distanze anche l’Ancona che supera per 3-1 la Lucchese.

Conquista la vetta della classifica del girone C della Serie C, in solitaria, il Bari cui basta un pareggio per 1-1 con la Paganese. Perché l’altra capolista fino alla vigilia della 5a giornata, il Monopoli, torna sconfitta dalla trasferta in casa della Virtus Francavilla, 1-3.

Di seguito tutti i risultati della 5a giornata e le classifiche della Serie C 2021/2022, gironi A, B e C.



