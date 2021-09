Holding Arancione: porte aperte a proposte credibili

In relazione ad alcune uscite a mezzo stampa relative a presunti interessamenti all’ acquisto di quote di maggioranza della HA, è opportuno ribadire la totale apertura a tutte le proposte di rafforzamento della compagine sociale purché ci si presenti con le opportune garanzie di credibilità personali ed economiche, accompagnate da un piano di investimenti sportivi.

In questo particolare momento, ad inizio del campionato, abbiamo l’obbligo di garantire prima di tutto certezze ai dipendenti e ai tesserati della Us Pistoiese 1921 per evitare destabilizzazioni che possano nuocere alla serenità di chi lavora e di chi va in campo.

Auspichiamo, piuttosto, l’inizio di un percorso di confronto con soggetti che hanno passione sportiva sincera e che hanno interesse vero ad entrare nella Us Pistoiese per costruire le condizioni per un futuro più ambizioso possibile.

Resta presente l’auspicio che ciò possa realizzarsi anche in tempi brevi, senza perdere di vista la gestione del club ed i suoi obiettivi stagionali.

Sempre Forza Arancioni

Orazio Ferrari