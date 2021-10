Dalle 21 Imolese – Pistoiese qui la diretta scritta

La Pistoiese si appresta ad affrontare la seconda trasferta in tre giorni. Dopo a cocente sconfitta al 95′ di Carrara incontrs oggi l’Imolese. Molte le novità decise da mister Sassarini forse anche in relazione ai ridotti tempi di recupero fisico. Non sono negli undici di partenza: Romano, Crespi (nemmeno in panchina), Vano, Valisni, Moretti. Questa la formazione iniziale: Pozzi, Sabotic, Ricci, Sottini, Santoro, Castellano, Mal, Stjiepovic, Pinzauti. In panchina Donini, Valiani, Vano, Romano, Basani,Tempesti, D’Antoni, Deratti. Moretti Ubaldi. Imolese: Melgrati; Lia, Angeli, Vona, Liviero; Boscolo Chio, D’Alena, Benedetti; Matarese, Belloni, Padovan. A disposizione: Hysi, Rossi, Rinaldi, Sall, Turchetta, Masella, La Vardera, Boccardi, Lombardi L., Cerretti, Palma. Allenatore: Fontana.

2′ Mezzoni al termine di una gran discesa sull’out destro sfiora il bersaglio con diagonale.

10′ dopo un buon inizio della Pistoiese, oggi in maglia bianca, al primo affondo passa l’Imolese con Liviero che calcia benissimo al volo raccogliendo una respinta della difesa e infila all’incrocio.

Accusa il colpo la Pistoiese e l’Imolese trova un’altra opportunità al 15′ colpendo la traversa con Padovan.

Reazione arancione al 18′ con conclusione alta di Mezzoni su assist di Martina incontenibile sulla sinistra.

Al 29′ ci prova Santoro che si libera bene e calcia alto.

Primo tempo: Imolese- Pistoiese 1-0.

Secondo tempo

Castellano e Stijepovic sostituiti da Vano e Romano.

2′ colossale palla goal di Martina liberato da Pinzauti dopo il velo di Vano e palla che esce di un nulla sopra l’incrocio.

6′ grande occasione di testa di Mal che da centro area alza la mira e la palla va sul fondo.

17′ dentro: Valiani fuori Mal.

È una Pistoiese molto più propositiva.

23′ dentro Ubaldi fuori Pinzauti.

24′ Vano calcia a botta sicura il portiere compie un miracolo e mette in angolo.

Dominio arancione.

26′ rischia l’autogol l’Imolese ma nulla da fare para il portiere.

27′ sinistro dalla distanza di Romana para a terra il portiere.

31′ isolata sortita dell’Imolese che con Benedetti impegna Pozzi.

35′ la squadra di casa è in difficoltà e sospinta dal suo pubblico crea una opportunità con Padovan che impegna severamente Pozzi con un tiro ravvicinato sugli sviluppi di un angolo.

La Pistoiese assedia la porta dei padroni di casa. La porta sembra stregata. Soffre l’Imolese con la Pistoiese che crea almeno cinque palle goal.

42′ se c’è un dio del calcio non poteva non segnare la Pistoiese. Al termine dell’ennesima azione offensiva crolla finalmente la diga rossoblu. Sottomisura a segnare è Roma che dall’area piccola scarica la rabbia di una squadra che merita il pareggio.

6 minuti di recupero.

47′ Palla goal per Romano servito nel cuore dell’area ma la conclusione è debole.

Finisce in parità. Una gara che la Pistoiese avrebbe meritato di vincere.