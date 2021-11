Cristian Tosti lascia la Pistoiese. Andrea Puggelli nuovo preparatore dei portieri

La Us Pistoiese 1921 comunica l’interruzione del rapporto di collaborazione con l’allenatore dei portieri Cristian Tosti. Un profilo importante che ha lavorato molto bene in questi mesi come dimostrano le ottime prestazioni dei due portieri che si sono cimentati tra i pali arancioni nelle prime tredici giornate di campionato. La Società pur a malincuore ha deciso di accogliere la richiesta di potersi liberare pervenuta dal mister dei portieri, che ha ricevuto una proposta di lavoro per lui irrinunciabile da un club estero. A Tosti va l’”in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera e il ringraziamento per l’opera prestata. L’incarico di nuovo preparatore dei portieri è stato affidato a mister Andrea Puggelli, che svolgeva il medesimo ruolo nella squadra Primavera e che vanta in tale veste una lunga esperienza in Prima Squadra al Prato.

