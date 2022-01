Conferenza stampa sul passaggio di proprietá

Dopo la firma del rogito presso lo studio notarile Zogheri, si è tenuta stamani la conferenza stampa di presentazione del passaggio di proprietà delle quote di maggioranza del pacchetto azionario della US Pistoiese 1921 in possesso della famiglia Ferrari. Dopo 11 anni la Società cambia proprietà e passa in mani straniere. È infatti il tedesco Stefan Lehmann il nuovo proprietario. L’incontro con i media si è svolto nella tribuna centrale dello Stadio “Marcello Melani”, dunque in un luogo simbolo del calcio arancione. Erano presenti, oltre al già citato Lehmann e l’uscente Ferrari anche due nuovi dirigenti: l’amministratore delegato, Alessandro Gammieri e il neo diggì Rino Caruso. Particolarme commosso Orazio Ferrari il cui intervento è stato molto applaudito, specie nel momento in cui con emozione ha dichiarato che seguirà sabato la “sua” Pistoiese a Reggio Emilia. Un’ottima impressione ha suscitato lo stesso Lehmann che non ha fatto proclami ma promesso investimenti sia per il mercato invernale che in prospettiva futura. Dopo l’incontro con la stampa vecchi e nuovi proprietari sono stati ricevuti dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi.