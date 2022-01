Il centrocampista Riccardo Collodel vestirà di rossonero

La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito, in prestito dalla Cremonese, il diritto alle prestazioni sportive di Riccardo Collodel, centrocampista classe ’98.

Per Collodel, tre campionati di Serie C da protagonista, con le maglie di Vibonese e Novara, ed il passaggio alla Cremonese in serie cadetta nell’estate 2021.

Vestirà la maglia rossonera #15 ed ha sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2022.

