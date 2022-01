Consegnate le due fideiussioni da Digimark Group alla Lega Pro

La Us Pistoiese 1921 comunica che, in data odierna, la nuova proprietà rappresentata dalla Digimark Group Srl ha compiuto il primo passo significativo in virtù degli adempimenti previsti dall’ex art. 20 bis N.O.I.F. in merito alle “acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico”.

Sono state, infatti, consegnate in Lega Pro due fideiussioni, per un totale di euro seicentocinquantamila, in sostituzione di quelle sottoscritte in precedenza.

A conclusione della sessione invernale di mercato, inoltre, la neo-proprietà invierà all’attenzione della “Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie” la documentazione richiesta al fine di completare l’iter del passaggio di quote azionarie, rispettando così il termine dei quindici giorni previsti dalla sottoscrizione del rogito notarile, datato 20 gennaio 2022.