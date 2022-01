Prevendita biglietti Reggiana – Pistoiese

In riferimento alla gara Reggiana – Pistoiese in programma Sabato 22 Gennaio 2022 alle ore 14,30 allo Stadio “Città del Tricolore” di Reggio Emilia, l’Ac Reggiana 1919 comunica che la prevendita riservata ai sostenitori della Pistoiese, attiva da Martedì 18 Gennaio 2022 proseguirà fino a Venerdì 21 Gennaio 2022 alle 19.00 presso i seguenti punti vendita Vivaticket della provincia di Pistoia: -TABACCHERIA PIERI via Tripoli, 6/A Montecatini Terme ORARI: Lun-Sab: 07.30/23.00 Dom: 07.30/13.00 15.30/23.00 -ANTICA TABACCHERIA TOSCANA piazza Mazzini, 2 Pescia ORARI: Lun-Sab: 07.30/13.00 15.30/20.00 Dom: 09.00/13.00 15.30/19.30 -BAR IL CORALLO via Dalmazia, 275/A Pistoia ORARI: Lun-Sab: 04.45/20.00 Dom: chiuso -L’ARTE DELLO SPORT via Tomasi di Lampedusa, 149 Pistoia ORARI: Lun-Ven: 09.30/13.00 14.00/18.30 Sab, Dom: chiuso -TIME OUT via Corrado da Montemagno, 112 Quarrata ORARI: Lun-Sab: 07.30/19.30 Dom: chiuso -La prevendita sarà inoltre online su www.vivaticket.com -Tribuna Nord costo € 10,00 più diritti di prevendita. Gratuito fino a 6 anni non compiuti.