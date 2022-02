Presentata la documentazione di onorabilità e solidità finanziaria

La US Pistoiese 1921 comunica che nella giornata di ieri è stata depositata presso la Commissione Figc che si occupa di acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico (COAPS) la documentazione richiesta dalla normativa federale per il passaggio di quote. In particolare è stata depositata nei termini previsti la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria del nuovo azionista di maggioranza, la Digimark Group Srl rappresentata dal dott. Lehmann Stefan, della Holding Arancione che detiene il 100% delle azioni di US Pistoiese 1921.