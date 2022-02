Preso il difensore Andrea Venturini. Donini ceduto alla Fidelis Andria

La Us Pistoiese ha il piacere di annunciare di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore Andrea Venturini che arriva a titolo definitivo dalla Fidelis Andria che ha firmato un contratto biennale.

IL PROFILO

Andrea Venturini è nato il 15 Agosto 1996 a Budrio (Bo). Nella corrente stagione nelle file della Fidelis Andria in Serie C ha fatto registrare 16 presenze condite da due reti. E’ un difensore esperto che vanta 142 presenze e 4 reti in Serie C, 91 presenze in Serie D e 12 in Coppa Italia Serie C. Ha vestito in carriera le maglie di Fidelis Andria, Mantova, Rimini, Ravenna, Romagna Centro e Santarcangelo, oltre la casacca delle giovanili del Cesena in cui è nato calcisticamente.

Nel contempo si comunica che il portiere Federico Donini passa in prestito alla Fidelis Andria.