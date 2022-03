Si inforna che con il comunicato n. 252 emesso in data odierna, la Lega Pro ha reso noto che la partita Virtus Entella – Pistoiese, già prevista per domenica 27 marzo, si terrà venerdì 25 alle ore 18:00. La nota in oggetto precisa che si tratta di un anticipo disposto in relazione alle comunicazioni delle autorità competenti.