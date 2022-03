Cari tifosi, grazie mille per essere venuti allo Stadio e per il supporto e la spinta che avete dato alla Squadra dal primo all’ultimo secondo!!! Ogni Club del mondo vorrebbe avere tifosi come voi! Solo con il vostro aiuto ed entusiasmo potremo salvarci…siete fantastici!!!

Anche se non potró essere sempre allo Stadio, il mio cuore e i miei pensieri saranno sempre con voi.

FORZA PISTOIESE!!!

Stefan Lehmann