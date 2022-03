Settore giovanile protagonista

È un nuovo week end da raccontare quello che ha visto protagonista il nostro settore giovanile. Non solo campionati ma anche esperienze importanti e formative. Dopo la prestigiosa partecipazione al torneo di Viareggio, caratterizzata anche da prestazioni intereressanti da parte della nostra fornazione Primavera, nell’ultimo fine settimana sono stati organizzati allenamenti congiunti di lusso. La Primavera è stata “sparring partner” nientemeno che della Prima Squadra della Fiorentina di Vincenzo Italiano. Una esperienza indimenticabile per i ragazzi di Niccolò Pascali (nella foto lo staff arancione insieme al tecnico della Viola) che si sono potuti misurare sul rettangolo di campo di Marte contro calciatori di Serie A. L’altra bella soddisfazione è arrivata per i 2006 e 2007 che hanno pareggiato per 1-1 e 0-0 a Bogliasco contro i pari categoria della Sampdoria.

Ecco il compendio di tutti i risultati comprensivi delle gare dei campionati:

Primavera

Fiorentina Prima Squadra- Pistoiese Primavera 8-0

Under 17 2005

Riposo

Under 16 2006

Test match

Sampdoria – Pistoiese 1-1 (Niccolai)

Under 16 2006 Campionato

Pistoia Nord – Pistoiese 1-2

(Bonfanti, Niccolai)

Under 15 2007

Test Match

Sampdoria- Pistoiese 0-0

Under 14 Pro

Carrarese – Pistoiese 4-3

(Bonezzi, Borracchini, Vannacci)

Under 13 Pro

Pistoiese- Fiorentina 0-3

2010-2011/12 – 2013 – 2014

Disputate regolarmente