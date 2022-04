Conferenza mister e convocati

Mister Alessandrini guarda avanti e in cs ha mostrato la consueta serenità pur essendo la vigilia dell’ultima importante partita della regular season. La settimana di lavoro si è svolta tranquilla e la squadra è molto concentrata per il rush finale.

“Ci apprestiamo ad affrontare una partita difficile contro una avversaria che ha conquistato i playoff con la consapevolezza di aver intanto ottenuto meritatamente quegli spareggi salvezza che i primi tempi successivi al mio arrivo non erano scontati, anzi, a un certo punto dopo la sconfitta pesante di Grosseto avevamo un ritardo di tre punti sulla penultima. Sappiamo che nessuno ci ha regalato niente, la gente ha capito i nostri sforzi e il nostro valore, però siamo consapevoli che non abbiamo fatto ancora nulla perché il traguardo è da conquistare. Sono sicuro che anche a Lucca una grossa mano l’avremo dai nostri tifosi. Contro la Lucchese dovrò valutare alcune cose, per esempio se far giocare i diffidati. Abbiamo anche qualche giocatore indisponibile e devo ancora decidere chi scenderà in campo”.

Dopo l’incontro con i media l’allenatore ha diramato l’elenco dei convocati che qui proponiamo con la nostra grafica ufficiale:

Non convocati: Pinzauti, Minardi, Tramacere (indisponibili); Pertica e Portanova (squalificati).