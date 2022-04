La Us Pistoiese 1921 piange la scomparsa di Giovanni Tiberi mancato improvvisamente a soli 49 anni. Tiberi fu attaccante arancione nel 1993/94 durante la presidenza Maltinti. Fu un anno importante in preparazione di quello successivo che vide la promozione in Serie B dell’Olandesina. Di Tiberi oltre le qualità tecniche e la prestanza fisica si ricordano i modi gentili e la professionalità pur essendo all’epoca giovanissimo.