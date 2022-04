Giovanili: risultati in criaroscuro

Domenica difficile per le squadre Under 17 e 15 inpegnate sul campo del Siena, tuttavia i risultati scaturiti non compromettono l’accesso ai playoff scudetto per i 2005 in attesa dell’ultima giornata decisiva per decidere il 2 e 3 posto.

Ecco il resoconto completo (tra parentesi i marcatori arancioni) delle gare che hanno interessato le nostre formazioni nelle varie categorie:

Primavera

Ferma

Under 17

Siena – Pistoiese 2-1 (Varveri)

Under 16

Pescia – Pistoiese 0-3 (Mannucci 3)

Under 15

Siena – Pistoiese 2-1 (Sula)

Under 14 Pro

Riposo

Under 13 Pro

Pistoiese – Carrarese 2-2 (Giovannelli, Bellini).

2010-2011/12-2013

Partite disputate regolarmente