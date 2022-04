Il presidente Iacoviello stasera ospite a Tvl

Abbiamo il piacere di comunicare che il presidente della U.S. Pistoiese 1921, Giancarlo Iacoviello, sarà ospite questa sera della trasmissione ‘Giovedì Sport’ in onda sul Canale 11 DT a partire dalle ore 21.00. Il presidente arancione ha parlato di attualità e prospettive, sia per quanto riguarda l’andamento della stagione agonistica che degli aspetti inerenti l’organizzazione, l’impiantistica sportiva e gli investimenti. Il numero uno della Us ha anche parlato con soddisfazione del feeling ritrovato con la gente e dell’importanza che sabato a Gubbio sia stato organizzato dalla tifoseria il pullman. Una performance importante tutta da vedere ed ascoltare.