La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare che è imminente l’apertura della prevendita dei biglietti per assistere alla partita Pistoiese – Pescara in programma giovedì 14 aprile alle ore 21:00 allo Stadio Comunale “Marcello Melani” di Pistoia.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per assicurarsi il titolo di ingresso:

CS BIGLIETTERIA Pescara