“C ritorneremo”: è una promessa. La facciamo al popolo orange, con la consapevolezza di aver profuso il massimo impegno per raggiungere un obiettivo simile ad una missione di salvataggio. Siamo partiti con poco. Siamo giunti a fine campionato con la consapevolezza di poter imbastire qualcosa di importante, a prescindere dalla categoria d’appartenenza. In questi mesi abbiamo costruito in fretta, incontrando diverse difficoltà derivanti da un passato nefasto e poco lusinghiero. In poco tempo abbiamo rispolverato, attraverso fatti e poche parole (quelle necessarie), la passione di una piazza straordinaria che evidentemente, come dimostrato ad Imola, merita di più. Dinnanzi alle responsabilità, però, non ci siamo mai divincolati. Il vero progetto Pistoiese inizierà adesso. L’auspicio è di riconquistare al più presto il professionismo. Imola non è un punto d’arrivo per questa proprietà. Bensì, è l’avvio di un progetto a lunga gittata. La rifondazione continua e, con l’aiuto delle Istituzioni e dell’amore incondizionato del nostro popolo orange, “C ritorneremo” molto presto.

Nei prossimi giorni sono previste ulteriori comunicazioni del club attraverso apposita conferenza stampa.