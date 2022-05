Omav, nuovo partner commerciale del club

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di comunicare che l’azienda Omav Srl, dopo una fase interlocutoria, sarà partner commerciale degli “orange” anche nella stagione 2022/23.

La Omav Srl, nata lo scorso ottobre grazie all’intuizione del dott. Omar Vecchione, è un’azienda di servizi per le imprese con sede legale in Roma e con altre unità operative sul territorio nazionale. Insieme all’attuale dirigenza, le figure professionali individuate dalla Omar Srl continueranno nel percorso di rifondazione iniziato lo scorso gennaio.