Scattata la prevendita per Imolese – Pistoiese

È scattata la corsa per accaparrarsi i biglietti per la gara di ritorno dei playout di Serie C girone B, Pistoiese – Imolese che si terrà domenica 15 allo Stadio ‘Romeo Galli’ di Imola. I tagliandi per il settore ospiti sono a disposizione degli interessati nei punti vendita Etes della provincia di Pistoia, più precisamente al Bar Il Corallo in via Dalmazia a Pistoia e Tabaccheria Pieri Via Tripoli, 6/a – Montecatini Terme (PT). L’acquisto può essere effettuato anche online al link:

https://www.etes.it/sale/event/86328/imolese%20-%20pistoiese

Si ricorda che la vendita dei biglietti del settore ospiti scadrà sabato 14 alle ore 19 e sarà chiusa il giorno della gara.