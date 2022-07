La preparazione degli Arancioni di mister Emmanuel Cascione prosegue senza intoppi nel ritiro di Fossato di Vico. Nel pomeriggio di oggi la squadra ha affrontato i padroni di casa del Foligno Calcio per un allenamento congiunto allo Stadio Enzo Blasone terminato con il punteggio di 0-0. Pistoiese per larghi tratti padrona del match e vicina al vantaggio in diverse occasioni.

L’uomo più pericoloso è stato senza dubbio l’attaccante delle giovanili Gianmarco Di Biase, per due volte fermato dal portiere, una dal palo e una sulla linea di porta. Nonostante il forcing la formazione arancione non riesce a sfondare, complice il duro lavoro in allenamento di questi giorni.

A scendere in campo dal primo minuto sono stati:

Urbietis; Benassi, Viscomi, Basani; Merluzzi, Florentine, Evangelista, Caserta; Barzotti, Di Biase, Zini.

Subentrati nella ripresa: Pannocchia, Prosdocimi, Pucci, Giustarini, Puzone, Bezzini, Biagioni, Carfora.

L’articolo Allenamento congiunto a Foligno per gli Arancioni proviene da US Pistoiese 1921.