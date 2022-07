La società US Pistoiese è lieta di comunicare l’arrivo di Luigi Consonni, ex calciatore professionista, alla guida della Juniores Nazionale nella stagione 2022/2023.

Una carriera calcistica passata prevalentemente in Toscana, partita però dalle giovanili della Juventus e proseguita tra varie esperienze in Serie C e Serie B. Un anno a Napoli e ben sette a Grosseto, squadra in cui ha avuto il piacere di avere come allenatore Massimiliano Allegri, il quale lo aveva già allenato nella precedente stagione alla SPAL.

Dopo la passata stagione come allenatore della Berretti del Grosseto, arriva a Pistoia per condurre i giovani arancioni nella cavalcata del prossimo campionato Nazionale Juniores.

L’articolo Consonni nuovo allenatore della Pistoiese Juniores proviene da US Pistoiese 1921.