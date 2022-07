Gastón Corado firma con la Pistoiese

La società US Pistoiese è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo con l’attaccante argentino, in possesso di passaporto italiano, Gastón Ezequiel Corado, classe ’89 proveniente dal Rotonda Calcio.

Corado muove i suoi primi passi nella sua città natale, militando in varie squadre di Buenos Aires. Lo sbarco in Europa arriva nel 2016 col passaggio alla Casertana in Serie C, dove realizza 9 gol e 5 assist contribuendo alla qualificazione dei campani ai playoff.

Negli anni seguenti l’argentino si conferma punta centrale di caratura per la Serie D, soprattutto con l’exploit della stagione 2020/21 conclusa con 11 reti in 21 presenze tra Castrovillari e Taranto. Vanta inoltre esperienze con Matera, Catanzaro, Virtus Francavilla e Clodiense.

