I giovani Biagioni e Tesi ancora in Arancione

La società US Pistoiese è lieta di annunciare il nuovo accordo raggiunto con i calciatori classe 2003 Alessio Biagioni e Giulio Tesi, entrambi cresciuti nelle giovanili Arancioni.

Biagioni, difensore centrale, proviene da una stagione in prestito al Cascina in Serie D dove ha trovato ottima continuità registrando 30 presenze e segnando anche un gol.

Anche per il terzino sinistro Tesi esperienza in Serie D con la maglia del Ghiviborgo per metà stagione, annata poi conclusa nella formazione U19 della Pistoiese.

