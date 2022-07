Ingaggiato l’attaccante Giustarini

La US Pistoiese è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per l’attaccante Manuele Giustarini, proveniente dal Gavorrano.

Nato nel 1994 a Grosseto, Giustarini è una seconda punta in grado di destreggiarsi su tutto il fronte d’attacco. Cresciuto tra Pianese e Flaminia, rappresenta un innesto esperto per la categoria potendo vantare oltre 150 presenze in Serie D con esperienze anche a Civitavecchia, Gela e Montevarchi, quest’ultima conclusa con la promozione in Serie C.

La stagione appena trascorsa è stata ottima dal punto di vista di numeri e risultati, con 15 gol e 2 assist in 37 presenze le quali hanno contribuito al trionfo nella Coppa Italia Serie D con il Gavorrano.

