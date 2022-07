Presentazione Mister Emmanuel Cascione e Staff Tecnico

La Società US Pistoiese 1921 è lieta di annunciare l’arrivo di Emmanuel Cascione per la conduzione tecnica della prima squadra in vista della stagione sportiva 2022/23.

Legato fortemente agli Arancioni, con cui ha mosso i primi passi da professionista, arriva con orgoglio sulla panchina della Pistoiese affiancato dal suo Staff Tecnico: l’Allenatore in seconda Massimo Belluomini, il Preparatore Atletico Luca Lancioni, il Preparatore dei Portieri Cristian Tosti, i Collaboratori Tecnici Riccardo Durante e Davide Carfora ed il Fisioterapista Elia Rossi.

Contestualmente siamo lieti, inoltre, di confermare il Direttore Sportivo Giovanni Rosati e di presentare Alberto Nardi come nuovo Team Manager.

