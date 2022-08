In preparazione all’esordio ufficiale nella Coppa Italia di Serie D contro il Mobilieri Ponsacco previsto per domenica 21 agosto alle ore 16, la Pistoiese di mister Cascione tornerà in campo per un allenamento congiunto con l’ A.C. Fucecchio, formazione partecipante al prossimo campionato di Eccellenza.

La partita è in programma domani, giovedì 18 agosto, alle ore 16 presso il campo sportivo “E. Turchi”.

L’articolo Allenamento congiunto con il Fucecchio proviene da US Pistoiese 1921.