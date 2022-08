Stadio ed abbonamenti per i tesserati, il punto del presidente Bacci

Il campionato del San Donato Tavarnelle comincerà fra 18 giorni. Quel 4 settembre che resterà di fatto nella storia della società giallo blu.

In attesa di conoscere il calendario, che sarà reso noto dopo il 25 agosto, il presidente del San Donato Tavarnelle, Andrea Bacci, ha fatto il punto sulla campagna abbonamenti e sulle promozioni dedicate a tutti i tesserati del settore giovanile e della Valdipesa Giovani.

“La decisione di sottoscrivere un abbonamento nella nostra prima stagione in Lega Pro è un vero e proprio contributo che ciascuno di voi, abitante della realtà di Barberino Tavarnelle, consegna alla società e all’intero paese. Lo si può definire un vero e proprio atto d’amore e d’identità di fronte a un evento, la partecipazione del San Donato Tavarnelle al terzo campionato professionistico italiano, unico e forse irripetibile. Per questo motivo stiamo cercando di coinvolgere più che mai le famiglie per spingerle a seguire la squadra allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi. Per tutti i tesserati del settore giovanile e della Valdipesa Giovani la società ha deciso di fissare un abbonamento simbolico al prezzo di 10 euro, mentre un accompagnatore potrà sedersi con un abbonamento agevolato in tribuna coperta al prezzo di 230 euro”.

I non tesserati invece da 0 a 12 anni potranno fare un abbonamento in tribuna coperta al prezzo speciale di 30 euro. Abbonamento acquistabile in tutti i punti vendita Ticketone e su internet alla seguente pagina

Il tema stadio e partite casalinghe interessa più che mai l’ambiente giallo blu e la società è al lavoro anche per tornare quanto prima fra le mura amiche

“Stiamo lavorando da mesi ad un grande sogno, giocare allo stadio ‘Pianigiani’ di Tavarnelle Val di Pesa, lo sbarco nei professionisti del San Donato Tavarnelle. I contatti con l’amministrazione comunale di Barberino Tavarnelle procedono spediti e il nostro auspicio è quello di giocare la seconda parte di questa stagione nella nostra casa. Questa è una ulteriore dimostrazione di come questa società stia programmando il suo futuro e sul quale conta di avere il supporto della sua comunità”

Chi volesse acquistare questo abbonamento potrà farlo già a partire da sabato prossimo, quando ci sarà la prima delle tre amichevoli casalinghe che si terranno allo stadio ‘Pianigiani’.

Ecco il programma delle amichevoli: sabato 20 agosto ore 17 allo stadio ‘Pianigiani’ arriva lo Sporting Trestina, poi giovedì 25 agosto sempre alle 17 ecco l’Antella ed infine sabato 27 agosto alle 17 contro la Rondinella.

Inoltre per tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti e per poter scegliere il tuo posto allo stadio la sede della società allo stadio ‘Pianigiani’ è a disposizione il lunedì – martedì – mercoledì – venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 14 alle 18.