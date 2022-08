La società US Pistoiese è lieta di annunciare l’ingaggio del centrocampista Dany Florentine, nato a Kourou il 12 febbraio 2002.

Cresciuto nella primavera del Sassuolo, per il giovane della Guyana Francese si tratta di una conferma, avendo fatto parte della rosa arancione dello scorso anno con 3 presenze all’attivo in Serie C.

