Il presidente Bacci: “Tutti a Montevarchi per vivere insieme la stagione” – VIDEO

Manca sempre meno all’avvio della stagione e il San Donato Tavarnelle si è allenato allo stadio ‘Brilli Peri’ di Montevarchi per prendere confidenza con quello che sarà il suo campo casalingo fino al ritorno fra le mura amiche al ‘Pianigiani’.

Il presidente Andrea Bacci ha seguito la squadra nel corso dell’allenamento che si è tenuto mercoledì 24 agosto allo stadio aretino dove ha parlato ai canali ufficiali della società nella sala stampa, già allestita con i colori giallo blu.

Prima di tutto un ringraziamento all’Aquila Montevarchi per la disponibilità messa in campo da parte della società giallo blu.

“La campagna abbonamenti è cominciata da alcuni giorni, frutto di un accordo significativo per la società con Ciaotickets. Siamo in grado di poter offrire ai nostri tifosi 3 modalità per l’acquisto di abbonamenti e biglietti. Oltre alla sede allo stadio ‘Pianigiani’, nei prossimi giorni 2 attività del territorio di Tavarnelle val di Pesa, diventeranno 2 punti vendita, ampliando così la possibilità di essere sempre più vicini ai tifosi e alla squadra. Inoltre anche su internet, sul sito di Ciaotickets, l’acquisto è immediato.

Una riflessione sul campionato che sta per cominciare e l’opportunità che questa comunità si prepara a vivere

Un paese come quello che rappresentiamo ha raggiunto un obiettivo più raro che unico, come il terzo campionato professionistico italiano. Saremo di fronte a città e realtà calcistiche con una storia straordinaria. Giocheremo a Montevarchi e tornare il prima possibile al ‘Pianigiani’. Adesso più che mai vogliamo sentire la vicinanza del nostro paese, siamo pronti a giocare e non lo faremo da soli, grazie a voi”

Tutte le informazioni sulla campagna abbonamenti

Le parole del presidente Andrea Bacci