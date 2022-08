Pistoiese-Seregno, primo allenamento congiunto in casa

Primo appuntamento casalingo della preparazione per la Pistoiese di mister Cascione, oggi impegnata nell’allenamento congiunto allo Stadio Marcello Melani contro il Seregno, formazione partecipante al prossimo campionato di Serie D. L’esibizione è terminata con il risultato di 4-2 per gli ospiti, in grado di ribaltare il doppio vantaggio arancione iniziale.

Buona la partenza per i padroni di casa avanti con l’ottima incursione di Florentine. Il raddoppio arriva sugli sviluppi di calcio piazzato grazie al cross preciso di Evangelisti per il colpo di testa vincente di Barzotti. I lombardi accorciano sul finale di prima frazione con Diop prima della rimonta nel secondo tempo firmata Bartolotta, Mbolla e Cavagna. Per l’allenatore è stata l’occasione per provare la rosa a disposizione tra tesserati e calciatori in prova, potendo concedendo spazio a tutta la panchina nella ripresa.

Formazione titolare: Urbietis, Viscomi, Biagioni, Basani, Caserta, Zini, Florentine, Evangelisti, Barzotti, Macrì, Ngoma.

Panchina: Magri, Di Biase, Bezzini, Sighinolfi, Carfora, Rodi, Puzone, Merluzzi, Pucci, Di Matteo, Corado

