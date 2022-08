Settore Femminile, avvenuto l’incontro con le famiglie e mister Petroni

La società US Pistoiese 1921 conferma la volontà di occuparsi direttamente del Settore Femminile. Lunedì 1 agosto è avvenuto infatti l’incontro con le famiglie delle ragazze interessate a proseguire l’attività calcistica sul territorio, al fine di poter illustrare al meglio il proprio programma relativo alla Stagione 2022/2023.

La prima ufficialità di questa stagione è la figura di mister Milco Petroni, allenatore delle Esordienti della CF Pistoiese nella passata stagione, che si impegnerà per un anno alla guida delle future Esordienti arancioni.

“Speranzosi di poter soddisfare le aspettative delle giovani calciatrici, con un progetto che possa garantire di continuare il loro percorso calcistico, – evidenzia l’amministratore delegato Gammieri – siamo intenzionati ad investire tempo, energie e risorse per costruire un ambiente idoneo alla crescita e ad alla formazione delle giocatrici. L’incontro con le famiglie ha fornito spunti di riflessione rilevanti ed è stato un momento costruttivo e di confronto. Il calcio femminile non è seguito come meriterebbe e la nostra volontà è quella di avvicinare più persone possibili. La società US Pistoiese non ha intenzione di distinguere tra calcio femminile e maschile, bensì intende portare avanti un progetto calcistico fondato sui giovani. Per l’evoluzione di tale disegno la società chiede massima collaborazione e unione di intenti alle famiglie e alle istituzioni”.

