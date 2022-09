A.S.D. Sant’Angelo – US Pistoiese: disposizioni biglietteria ospiti

Si comunica che la prefettura di Lodi ha determinato 30 biglietti disponibili per i tifosi ospiti (residenti nella provincia di Pistoia) per la gara A.S.D. Sant’Angelo – US Pistoiese di mercoledì 21 settembre ore 15:00 presso lo stadio Comunale Carlo Chiesa di Sant’Angelo Lodigiano. I tifosi che vorranno acquistare il biglietto dovranno mandare un’e-mail di richiesta entro le ore 18:00 di domani 20 settembre all’email biglietteria@uspistoiese1921.it indicando nome, cognome, data e luogo di nascita.

I primi trenta che invieranno la richiesta riceveranno un’e-mail di conferma entro le 19:00 dello stesso giorno, potranno così pagare e ritirare il biglietto presso la biglietteria dello stadio in via Cortese ad un costo di:

– €20 – tribuna vip

– €15 – ingresso intero

– €10 – ingresso ridotto (under 18, under 17, under 16, under 15)

– ingresso gratuito dagli under 14 in giù

L’incontro sarà sottoposto alle seguenti ulteriori restrizioni come da diposizioni del prefetto di Lodi:

Il ritiro dei tagliandi potrà avvenire esclusivamente previa esibizione del documento di identità da parte dell’acquirente

Ciascun spettatore potrà acquistare un solo biglietto e non potrà cedere ad altri il tagliando acquistato.

